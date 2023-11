Anche Claudio Ranieri parla di presente e futuro di Nandez. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore del Cagliari sul giocatore, dopo le parole di ieri di Marotta. “Mi auguro che stia bene ma non parlerò mai di mercato. I procuratori fanno girare i nomi ma è un mercato di parole. Vuole restare a Cagliari ed è concentrato. Se poi dovesse andare via lo ringrazieremo per quello che ha fatto".