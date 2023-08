Fabio Ravezzani ha espresso su Twitter il suo stupore in merito al trattamento dei tifosi dell'Inter su un nuovo arrivo

"Sono piuttosto colpito dalla scarsa considerazione che molti tifosi dell’Inter manifestano verso Thuram. Salutato come gran colpo di mercato, adesso sembra che non sia arrivato nessuno. Ok, amichevoli deludenti ma, calma, dategli un po’ di tempo prima di cancellarlo".