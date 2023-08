Zazzaroni attacca la Gazzetta: “Grottesca demolizione Lukaku”. E tira in ballo Marotta

"La demolizione dell’Uomo Lukaku, la cui colpa è quella di essere un filo volubile (non è il solo), è qualcosa di grottesco, a tratti intollerabile: visto l’andazzo, giorni fa un bravo giornalista de La Stampa, Roberto Pavanello, ha simpaticamente avanzato il sospetto che a uccidere John Fitzgerald Kennedy a Dallas, il 22 novembre di 60 anni fa, sia stato il nonno di Lukaku. Sono certo che dietro tutto questo non ci sia la mano di Marotta: lui è sempre stato per l’autonomia di pensiero. Già. Ad ogni modo la trattativa prosegue, come finirà ancora non si sa. Com’è andata fin qui, lo sanno tutti. In particolare gli juventini e la Juve, più forte di certi condizionamenti. Spero per lei".