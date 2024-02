"Dopo anni passati a fare l’arrogante (stadio? Ho cose ben più importanti da seguire, come gli ospedali) Sala si presenta dai club in ginocchio. E scopre che senza Milan e Inter, San Siro diventerà un enorme catafalco in lenta disgregazione. È il suo fallimento, ma lo paga Milano". Questa l'opinione di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, in merito alla questione stadio e alla recenti parole del sindaco di Milano Sala.