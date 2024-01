Rigore sbagliato da Henry? Lautaro gli ha urlato “Kiricocho”, ecco cosa significa

Nellìultima gara di campionato l'Inter ha trovato i tre punti nel finale, grazie al gol di Frattesi . Ma al minuto 100, il direttore di gara ha assegnato un calcio di rigore per un fallo di Darmian su Magnani, poi sbagliato da Henry. Ecco come Lautaro ha provato a indurlo allo sbaglio.

"Lautaro ha davvero urlato «Kiricocho» prima del rigore di Henry col Verona? Da alcune immagini di Dazn sembra di sì. Del resto, per un argentino quale migliore occasione? Kiricocho era un (non si sa quanto mitologico) tifoso dell’Estudiantes, noto per portare sfortuna (prima alla sua squadra, poi agli avversari). Oggi è un’espressione usata dai calciatori per “indurre” l’avversario all’errore", racconta La Gazzetta dello Sport.