Inter, Frattesi spinge per una maglia. Inzaghi valuta: i tre intoccabili sempre decisivi

Dopo il gol decisivo siglato nel finale a San Siro contro il Verona, Davide Frattesi chiede maggiore spazio. Il centrocampista, arrivato in estate dal Sassuolo, aspetta il suo momento e vorrebbe una maglia da titolare. Finora Frattesi ha dimostra di poter essere un degno sostituto dei titolari di Inzaghi e, per questo, si candida per essere scelto nell'undici iniziale per la gara contro il Monza. Non dovesse accadere sarà, come sempre, pronto a dare il suo contributo a gara in corso.