"Inzaghi tra i primi tre al mondo? Ovvio che sia sul podio, è arrivato in finale di Champions è il secondo allenatore in Europa. Ma se guardiamo agli altri bisogna considerare che Ancelotti. Quello che mi fa sorridere è che io dicevo che il lavoro di Inzaghi non andava sottovalutato... Sta facendo un ottimo lavoro, un anno fa di questi tempi Marotta pensava di avvicendarlo a fine stagione. È giusto ricordarlo. Andava apprezzato anche lo scorso anno.