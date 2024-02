L'allenatore di una grande squadra deve saper convivere con le pressioni. Quando sono arrivate le sconfitte in serie, non mancavano le prestazioni ma Inzaghi sapeva di essere in discussione. Aveva due obiettivi: la qualificazione alla Champions e un buon cammino nella stessa Champions. Ha fatto entrambe le cose proprio quando si è trovato sotto pressione, dimostrazione di quanto vale questo allenatore che io non cambierei in questo momento con nessuno, anche con quelli più forti come Klopp e Guardiola. Per due motivi: la sua proposta di calcio non è inferiore a quella di nessuno in Europa e nel mondo ed è uno che non rompe mai le balle, non pretende niente, non sbatte la porta, quando perde dice hanno perso loro e quando vince dice ho vinto io. Non lo cambio con nessuno.