GdS – Gosens, ritorno di fiamma dell’Union Berlin: Inter, pronto Carlos Augusto

La permanenza di Robin Gosens all'Inter è tutt'altro che scontata: l'esterno sinistro tedesco non è riuscito fin qui a incidere a Milano come ci si aspettava, e la dirigenza nerazzurra non ha mai chiuso le porte a una sua eventuale cessione. Un'ipotesi tornata nuovamente calda nella giornata di ieri, con il ritorno di fiamma dell'Union Berlin .

La Gazzetta dello Sport illustra quello che potrebbe essere lo scenario, con il club di viale della Liberazione che ha già pronto il sostituto: "Robin Gosens potrebbe lasciare l'Inter. Dopo un corteggiamento iniziale che non aveva portato a nulla, l'Union Berlino è piombato sull'esterno tedesco. L'offerta per una cessione a titolo definitivo potrebbe aggirarsi intorno ai 15-18 milioni di euro e l'Inter non direbbe di certo di no: la trattativa, riscaldatasi ieri nel pomeriggio, potrebbe avere vita molto rapida, anche perché Robin non è contento del poco spazio concessogli alle spalle di Dimarco e brama un ritorno in patria.