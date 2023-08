GdS – Inter, ultimatum a Samardzic: 2 giorni per decidere. L’offerta non cambierà

La brusca e improvvisa frenata nella trattativa che avrebbe dovuto portare Lazar Samardzic all'Inter ha indispettito, e non poco, la dirigenza nerazzurra: l'operazione è ancora in piedi, ma il gioco al rialzo dell'entourage del centrocampista - che ha già svolto le visite mediche a Milano - non è piaciuto per niente in viale della Liberazione. Molto, se non tutto, dipenderà dal giocatore stesso, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Se Lazar Samardzic giocherà nell'Inter dipenderà, in fondo, soltanto da lui. Lui che già si vedeva nerazzurro, quando parlava entusiasta della stagione in arrivo ai dipendenti dell'Inter, che lo hanno conosciuto e accompagnato giovedì alle visite mediche: in quel momento tutti sapevano che il padre di Lazar chiedeva una commissione maggiore per sé di quanto già pattuito, ma nessuno pensava a rotture drastiche.