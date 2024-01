Il mercato dell'Inter potrebbe concludersi con un'uscita. Dopo l'arrivo di Buchanan dal Bruges, il club nerazzurro dovrebbe lasciare partire in prestito Stefano Sensi in Inghilterra.

"L’Inter sta definendo l’operazione Sensi con il Leicester: il centrocampista dovrebbe partire in serata verso l’Inghilterra per firmare il contratto con le Foxes. L’affare si farà con la formula del prestito oneroso a circa cinquecentomila euro: il riscatto diventerebbe obbligatorio in caso di promozione in Premier del club", scrive il Corriere della sera.