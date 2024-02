Mauro Tassotti, all'evento per la presentazione del primo trofeo Galbiati, ha parlato anche di Inter-Juve. «Che idea mi sono fatto del duello tra Inzaghi e Allegri andato in scena a San Siro? Duello in questo momento, con l'Inter che è abbastanza ingiocabile per tutti e non solo per la Juve. Sono meritatamente in cima alla classifica, stanno giocando bene oltre a fare bene, giocano un bel calcio, c'è da fare i complimenti. Sono difficili da battere».