Thuram dopo la vittoria a Roma: “Veni, vidi, vici”. La risposta di Calhanoglu

Lo ha scritto in cinese, ma il riferimento è italianissimo, ed è anche legato all'antica Roma. La squadra che l'Inter ha sconfitto 4-2, all'Olimpico, e che si è dovuta arrendere ad un secondo tempo perfetto della squadra di Inzaghi . Marcus Thuram lo ha ricordato a tutti sui social con un post: "Veni, vidi, vici", ha scritto con i caratteri in cinese. Un post a tema.

Questa sera sulla maglia, la divisa away, la seconda, quella bianca, c'erano stampati i nomi nella lingua del presidente Zhang per celebrare il capodanno cinese e l'anno del dragone e il francese ha usato i caratteri cinesi per celebrare una vittoria importante per la squadra nerazzurra che è a più sette dalla Juve. Gli ha replicato pure il suo amico Calhanoglu: "Se non lo sapessero ora lo sanno sicuro, cumpà".