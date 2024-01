Trevisani: “Lukaku flop col Milan? Sempre così nei big match”. Sabatini risponde citando Lautaro

Sabatini replica: "Al di là dell'ironia che è libera, faccio anche io una provocazione: dai la maglia di Lukaku a Lautaro e stasera fa anche lui la stessa figura". Trevisani, infine, ricorda le prestazioni opache di Big Rom con la maglia della Roma ma anche con quella dell'Inter: "Contro il Milan non l'ha presa, contro la Juve non l'ha presa, contro l'Inter non l'ha presa, a Istanbul non l'ha presa"