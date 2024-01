TS – Rinnovo Lautaro, le cifre dell’intesa: ecco cosa manca per la firma

Con la doppietta al Monza, Lautaro è giunto a quota 18 gol in campionato, 20 in stagione in appena 25 partite. In nerazzurro è arrivato a quota 122, un solo gol in meno di Vieri e a due da Icardi. L'obiettivo è arrivare superare Nyers, settimo nella classifica all time dei marcatori dell'Inter con 133 reti.

"Vorrebbe dire arrivare a 31 gol, uno in più rispetto al Principe nel 2009/10, però non è il caso di porsi limiti alla luce della marcia che sta tenendo l’argentino. In campionato, per esempio, è perfettamente in linea per poter avvicinare concretamente il record di reti (36) che condividono a braccetto Gonzalo Higuain e Ciro Immobile (un risultato pazzesco, dato che il primo rigorista all’Inter è Calhanoglu...). Quel che più conta, anche in ottica futura, è che Lautaro, dopo la “sbandata” pre-Covid per il Barcellona (ma va capito: a volerlo lì era stato Leo Messi...) vuole fortissimamente diventare una bandiera dell’Inter e per questo, quando tutti gli ultimi dettagli saranno messi a posto, firmerà un contratto fino al 2028 a 8 milioni a stagione più bonus, il tutto - come giusto che sia - sarà annunciato in pompa magna dal club", assicura Tuttosport.