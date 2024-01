Inter straripante a Monza. “Inzaghi non è sorpreso: dopo il KO col Bologna ha scelto di…”

"L'eliminazione dalla Coppa Italia dà ancora fastidio, soprattutto a Inzaghi. Come spesso capita, però, non tutto il male viene per nuocere. In tal caso, infatti, per tre settimane, ovvero dal match con il Lecce del 23 dicembre, fino a quello dell’altra sera con il Monza, l’Inter non ha avuto impegni extra. Insomma, i nerazzurri hanno potuto lavorare consecutivamente alla Pinetina, programmando un lavoro specifico, sfruttando pure le festività per qualche giorno di riposo. Sostanzialmente è stato fatto un rabbocco di preparazione, caricando nei primi giorni della settimana, per poi rallentare a ridosso della partita". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito ai carichi di lavoro scelti da Inzaghi per preparare al meglio la seconda parte di stagione.