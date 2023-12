Mauro: “Inter in velocità la più forte al mondo”. Zazzaroni: “Querela da Ancelotti”. Lo scontro

Lo scambio in diretta a Pressing: "Il campo dato dal Napoli le ha consentito di giocare in velocità: se fa così è la più forte del mondo nonostante le fesserie di Zazzaroni”

Scontro a Pressing sulla qualità di gioco dell'Inter. Massimo Mauro, ex calciatore, ha incensato così il gioco in velocità e di qualità della squadra di Simone Inzaghi: “Il campo ha detto che abbiamo visto che forse in velocità l'Inter è la squadra più forte del mondo: se hanno campo, gli interisti sono i migliori in assoluto”.