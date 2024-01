Inter, punta a gennaio? Due tessere da incastrare. Taremi pista a 0 per giugno

Numeri parlano chiaro — I dati sono eloquenti. I due titolari hanno segnato 26 gol e confezionato 14 assist tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Le due riserve sono ferme a 4 reti e 2 assist. Ecco perché il club potrebbe tentare un’operazione last minute in attacco negli ultimi giorni del mercato. Al momento la dirigenza non lascia molti spiragli al di là dell’acquisto già definito di Buchanan. Ma ci sono un paio di circostanze che saranno valutate prima di fine mese.

Due tasselli per la punta — La prima è legata all’esito della Supercoppa in Arabia Saudita, che porterà 7 milioni nelle casse di chi conquisterà il trofeo. La seconda è relativa al futuro di Sanchez. In caso di uscita del cileno, l’Inter potrebbe muoversi. Con un occhio al centrocampo se andrà via Sensi dopo Agoumé. La coperta, però, è chiaramente più corta davanti, come dimostra il fatto che spesso è stato ipotizzato l’utilizzo di centrocampisti con caratteristiche offensive in appoggio a un’unica punta.

[…] Taremi viene monitorato a parametro zero a giugno: l’arrivo di Buchanan impedisce un approdo anticipato non essendoci più slot per gli extracomunitari anche in caso di addio a Sanchez. Il profilo più praticabile dovrebbe essere quello di un attaccante poco impiegato in Serie A, in modo da regalare a Inzaghi una punta che conosce già il nostro campionato. La ricerca non è facile. Ma c’è ancora qualche settimana per mettere a fuoco l’obiettivo. Prima bisogna incastrare due tessere: la partenza di Sanchez e la vittoria in Supercoppa”, si legge.

