Condò: “Bastoni-Duda chiaro fallo, il VAR non può sbagliare così. Allegri ha ragione”

"Abbiamo lasciato in fondo il titolo d’inverno perché l’Inter se l’era già preso sabato, anche grazie a un’astensione del Var sulla sbracciata di Bastoni a Duda che è stata un chiaro errore. Allegri ha ragione quando sostiene che il giudizio al video sia soggettivo come quello dell’arbitro in campo, ma nel discorso esistono le sfumature: se al secondo viene concesso un margine perché fischia “in diretta”, quello del primo è molto più stretto perché ha la facoltà di rivedere l’azione quante volte vuole. Non può sbagliare così"