Zazzaroni: “Mourinho uomo di cultura, ha fatto bene a non scusarsi con Marcenaro”

"Mourinho aveva parlato di stabilità mentale. Curiosamente, proprio nei giorni scorsi il Governo è tornato a considerare l’introduzione di test psico-attitudinali per l’ingresso in magistratura. È ovvio dire che l’arbitro è il giudice in campo e dunque consigliargli quei test. Ma in realtà la tecnologia Var è entrata a far parte della giustizia sportiva definendone nuove responsabilità. Sarebbe facile mandare a quel paese una macchina e invece, all’antica, resta un confronto fra uomini: Mou contro Marce; e il test è un altro, un test d’intelligenza. Mourinho è un uomo di cultura, persona non volgare, le sue reprimende - come i suoi mantra - han fatto la storia. Si ricavi da questo curriculum la sentenza. Assolto per palese capacità di intendere e volere. «Il vantaggio di essere intelligente - diceva Woody Allen - è che puoi fare anche lo stupido, mentre il contrario è del tutto impossibile»".