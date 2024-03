Panucci : "Personalmente ho sempre detto che l'Inter era favorita per questo scudetto. Per me sempre la favorita".

Zazzaroni: "Io a differenza di Panucci non credevo che l'Inter fosse la favorita perché erano partiti giocatori importanti: Lukaku, Brozovic, Dzeko, Skriniar, ma anche D'Ambrosio. Per me in partenza il Napoli era più forte. Poi il campionato è così. La caduta del Napoli non è normale, anche per la dimensione. Ero convinto che non lo fosse, non pensavo che Sommer e Thuram giocassero così ho visto il campo e ho detto l'Inter è forte. Non ho cambiato idea, ho visto il campo".