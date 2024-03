Non c'è tempo per la delusione. Lo ha scritto saggiamente Federico Dimarco sui social dopo la sconfitta contro l' Atletico Madrid . Una sconfitta che porta una fisiologica amarezza, ma che i ragazzi di Inzaghi dovranno dimostrare di aver archiviato velocemente. Domenica sera a San Siro c'è il Napoli da affrontare. Un test fondamentale per misurare la maturità dei nerazzurri dopo l'eliminazione dalla Champions League. Un test fondamentale per tante cose.

Le ultime da Appiano Gentile

Come stanno i giocatori fermi per infortunio? Come raccolto da FCINTER1908, Carlos Augusto si è allenato a parte anche oggi. Difficile una sua convocazione per il match contro il Napoli. Un suo ritorno è atteso dopo la pausa, nella gara contro l'Empoli. Anche Arnautovic sta proseguendo il lavoro e - dopo le opportune valutazioni dello staff nerazzurro - potrebbe rientrare tra la gara contro l'Empoli e quella contro l'Udinese. In casa Inter la concentrazione è massima. Domani Simone Inzaghi non parlerà né in conferenza stampa né ai microfoni della tv ufficiale del club.