Sono passati alcuni giorni dalla sconfitta dell'Inter a Madrid, costata alla squadra di Inzaghi l'eliminazione dalla Champions League. Ma se la delusione tra i tifosi continua a serpeggiare, nelle analisi degli addetti ai lavori ci sono alcune consapevolezze condivisibili. Rivista Undici ne parla in questi termini: "A freddo, la partita di Madrid e il doppio confronto Inter-Atlético si possono leggere in molti modi diversi. Per quanto riguarda i nerazzurri, è chiaro che tutto il buono visto finora non può essere cancellato, né ridimensionato: la stagione della squadra di Inzaghi resta ottima, la sconfitta agli ottavi di Champions è arrivata al termine di due gare equilibrate contro un’avversaria di livello".