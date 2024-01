Allegri: “Inter? E’ davanti e c’è chi insegue da dietro, come in guardie e ladri”

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Sassuolo, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato così della distanza di due punti dall'Inter in classifica: "Se c'è qualcuno davanti, c'è qualcuno dietro che insegue, come nel gioco guardie e ladri: dobbiamo essere bravi e stare sereni, domenica andiamo su un campo difficile. Dobbiamo prendere i tre punti perché abbiamo messo la quinta a 16 punti. Poi vedremo. Arrivare davanti allo scontro diretto? Noi pensiamo partita per partita, vincere a Lecce sarebbe importante ma è sempre difficile perché vengono partite combattute".