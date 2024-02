Per parlare del valore di tutti gli avversari affrontati e di come sia giusto non sottovalutare mai nessuno, il tecnico del Manchester ha sottolineato: «Guardate la qualità dei nostri avversari qui e in Europa, guardate l'Inter adesso, sta letteralmente volando in Italia, e la scorsa stagione si diceva: 'Ah l'Inter in finale di Champions League...'. Noi sapevamo che sarebbe stata dura e guardate adesso: vinceranno il campionato italiano se va tutto bene e segnano tre o quattro gol a partita. In Champions League hanno battuto un avversario duro all'andata, incredibilmente forte come l'Atletico Madrid. Non credete a chi dice, ogni settembre, che il City vincerà tutto con facilità. Gli avversari sono durissimi», ha spiegato ai giornalisti.