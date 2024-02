"Turnover pesante si può fare? A + 9 con una gara da recuperare. Se non lo accumuli questo vantaggio non lo puoi fare. A Lisbona hai sofferto le pese dell'inferno. Il turnover massiccio non porta grandi risultati, il Milan ce lo ha dimostrato. Inzaghi? Non risponde alle provocazioni eha fatto anche delle scelte identificate. Prendere Calhanoglu trequartista e spostarlo mezzala e poi regista non era scontato. Prendere Dimarco dal Verona e imporlo all'Inter non era scontato.