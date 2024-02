Spiega infatti la Gazzetta dello Sport nel focus proposto: "Scamacca pareva la soluzione giusta, sfumata quando l'attaccante ha scelto la soluzione Bergamo. A posteriori, la decisione dell'ex Sassuolo si è rivelata una fortuna per l'Inter. Non tanto perché chi è arrivato al suo posto stia segnando con continuità, ma perché i soldi risparmiati sono stati utilizzati per prendere Pavard, elemento fondamentale per gli equilibri della squadra di Inzaghi. Con Scamacca in nerazzurro, non ci sarebbe stato margine per portare Benji alla Pinetina".