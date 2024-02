Sky conferma – Inter, si rivede Sommer. Con l’Atalanta c’è Arnautovic dal 1′

E' di nuovo vigilia di campionato per l'Inter. Domani i nerazzurri toglieranno finalmente l'asterisco dalla propria classifica, dopo 90' che stavolta rappresenteranno un'opportunità di allungare in vetta e non un'ultima spiaggia come due anni. Simone Inzaghi ne è consapevole e farà di tutto per sfruttare questa possibilità. Lo farà mandando in campo la miglior formazione possibile, al netto di assenze già certificate.