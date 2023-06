SI – Brozovic prende tempo con l’Al-Nassr, il Barça lo affascina. I tempi…

Non ha ancora detto sì perché probabilmente ha sul tavolo qualcosa che lo stuzzica di più. A Sportitalia hanno parlato così di Marcelo Brozovic . L'Inter oggi ha ricevuto a via della Liberazione l'Al-Nassr che ha messo sul tavolo 20-25 mln per il calciatore nerazzurro. Ma non è arrivato il sì del centrocampista.

L'offerta per lui è un contratto di tre anni a venti mln a stagione: se si fa attendere così tanto chi ha fatto questa proposta è perché potrebbe esserci qualcosa che per il calciatore ha più fascino. Xavi, spiegano dal canale, gli avrebbe proposto di prendere il posto di Busquets nella mediana del Barcellona, un progetto sportivo interessante evidentemente tanto da far tentennare il calciatore. Il club nerazzurro e quello spagnolo però per ora non hanno mai parlato.