Sky – Inter-Al-Nassr: raggiunto l’accordo per Brozovic. Manca ok del croato

Il club arabo conta di chiudere in settimana per il giocatore che deve dire sì ad una proposta da venti mln all'anno. 23 vanno al club di Zhang

È atteso l'ok definitivo di Brozovic ma Inter e Al-Nassr dopo l'incontro di oggi pomeriggio che si è tenuto nella sede nerazzurra di via della Liberazione, ha trovato l'accordo per 23 mln. Le parti sono vicine alla firma perché i due club hanno trovato un punto di incontro tra offerta e richiesta. I dirigenti nerazzurri hanno accolto a Milano una delegazione della società araba - come vi abbiamo raccontato - con a capo il CEO Ahmed Alghamdi e si ritiene possa essere chiusa l'operazione in settimana.