Sky – Inter, manca l’ok di Brozovic all’Al-Nassr. Ecco la cifra per Onana

Sono ore caldissime in casa Inter per quanto riguarda il mercato. Come riporta Sky Sport, l'Al Nassr ha trovato l'accordo con l'Inter per Brozovic, che non ha però dato l'ok definitivo: si sta lavorando in queste ore su questo fronte, anche perché dalla sua cessione dipende molto delle entrate a centrocampo. Su Onana oggi non ci sono stati passi avanti, non c'è ancora un'offerta ufficiale dello United: l'Inter vuole 50 più bonus, dovesse arrivare quella cifra l'Inter la prenderà in considerazione. Domani invece arriverà Thuram a Milano.