GdS conferma: accordo Inter-Al-Nassr, ora la call tra Brozovic e l’agente

Anche La Gazzetta dello Sportparla di accordo praticamente raggiunto tra l'Al-Nassr e l'Inter per l'acquisto di MarceloBrozovic e anche la rosea conferma che manca il sì del giocatore. "Nelle prossime ore il giocatore ha in programma un call con il suo agente e il Ceo dell'Al Nassr per dire sì o no al contratto che gli è stato proposto, un triennale da oltre 20 milioni a stagione. Sarà lui a far saltare tutto o a far scattare la fumata bianca", si legge.