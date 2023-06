Intervenuto ai microfoni di Teladoiotokyo, Francesco Balzani, giornalista, ha parlato così del mercato della Roma: "Quest'anno sei già partito in vantaggio rispetto all'anno scorso. Il mercato vero inizia il 1 luglio. Per Frattesi vedo avanti l'Inter perchè si è fatta sentire di più. Se domani la Roma si presenta con 35 milioni può ancora prenderlo. Al momento, però, non si sono fatti più sentire".