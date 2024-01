Beccalossi: “Juve molto competitiva. Perché non dovrebbe rimanere lì anche nel ritorno?”

"La Juventus è competitiva, molto competitiva. La squadra di Allegri non è assolutamente da sottovalutare nella corsa scudetto. I bianconeri hanno compiuto un salto di qualità notevolissimo dalla scorsa stagione a questa. Si vede benissimo il lavoro di Massimiliano Allegri. Un lavoro profondo, di qualità con il materiale che ha. Ha saputo tirar fuori il meglio finora da questa squadra. E non vedo perché non dovrebbe riuscirci anche nel girone di ritorno. C'è chi lo criticava invece con il tempo e la pazienza ha saputo costruire una squadra in grado di rimanere lassù. Bisogna sempre avere equilibrio nei giudizi e bisogna averne per questa Juve. Perché restare in scia all'Inter dopo l'intero girone di andata non è così scontato. Ecco perché dico che per il bene di Simone Inzaghi e dell'intero mondo interista era forse meglio che restasse più lontana in classifica".