Inter-Juve, negli ultimi 10′ ben 10 punti per Allegri. Per Inzaghi sono solo 4

"E se la Juventus ha un bilancio in parità, in termini di punti, tra rimonte subite (da 1-0 a 1-1 con Inter e Genoa) e rimonte effettuate (da 0-1 a 1-1 con il Bologna e da 0-1 a 2-1 con la Salernitana), l’Inter può recriminare visto che al di là del fondamentale 1-1 nello scontro diretto a Torino, arrivato dopo essere andata sotto, ha gettato via punti preziosi con Sassuolo (da 1-0 a 1-2), Bologna (da 2-0 a 2-2) e Genoa (da 1-0 a 1-1). Numeri che evidenziano come il distacco tra le due sarebbe potuto essere più ampio", analizza il quotidiano.