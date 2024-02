"Inzaghi non cambia mai la disposizione dell’orchestra e i suoi interpreti (rientrano sulle fasce Darmian e Dimarco), ma lo spartito è sempre differente. La sua Inter, che ha rallentato solo a dicembre in coincidenza con il pareggio con la Real Sociedad che le è costato il secondo posto nel girone, arriva a questo appuntamento in condizioni perfette. Senza contare che in tutte le statistiche stagionali i nerazzurri sono migliori dell’Atletico (che ha perso 8 volte). Eppure nella sfida tra le squadre più «vecchie» tra (29 anni e mezzo di media), è difficile dire che l’Inter sia favorita contro un avversario che dieci anni fa (contro il Milan) vinse a San Siro nel primo ottavo dell’era del Cholo", scrive il Corriere della Sera