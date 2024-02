Lautaro, Thuram, Calhanoglu, una difesa impenetrabile… Se deve dirmi un punto di forza dell'Inter, cosa l'ha sorpresa di più?

"Per me la squadra: hanno molto chiaro il modo di giocare, arrivare sulle fasce per poi entrare con molta gente dentro l'area. Thuram è un punto importante per il loro gioco, ma arrivano con molta gente in area. Riescono a gestire il gioco per arrivare al punto da poter mettere sempre la palla dentro l'area".

Si aspetta un'Inter subito aggressiva?

"Credo che l'Inter arriverà come gioca normalmente, sempre forte all'inizio. Se deve arretrare per poi avere spazio per ripartire in contropiede lo farà molto bene come sempre, lavora molto bene anche nella zona bassa. La partita girerà anche attorno a quello che riusciremo a fare anche noi".

