Libero – Inter campione d’inverno: la valanga nerazzurra si porta a casa mezzo scudetto

"La valanga nerazzurra (48 punti al giro di boa con 15 vittorie, 3 pareggi e un ko, 44 reti fatte e solo 9 subìte) ha certificato il mezzo scudetto al termine di una partita che resterà ben impressa nella memoria dei suoi fan e anche in quella di un Verona male in arnese, dentro e fuori dal campo, e beffato da un clamoroso errore dell’intera pattuglia arbitrale".

