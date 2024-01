Di Marzio: “Attaccante dal mercato a gennaio? Questa la posizione dell’Inter”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato così della possibilità di un acquisto in attacco in casa Inter: "Fino a stamattina non c'era l'idea di prendere l'attaccante, l'Inter negava in modo molto fermo il fatto di dover intervenire in quel ruolo. Sia perché Sanchez non va via, sia perché hanno fiducia per Arnautovic. Credo che il budget sia limitato e il sostituto non è facile da trovare".