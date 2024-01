Sacchi: “Scudetto? Milan non corra troppo con la fantasia. Inter e Juve, distanza notevole”

Inter e Juve sono irraggiungibili? — «Sapete come la penso: nulla è impossibile, nel calcio come nella vita. Però la logica dice che adesso Inter e Juve hanno un notevole vantaggio e, quindi, i rossoneri è bene che non corrano troppo con la fantasia e si concentrino su quello che devono fare per migliorare».

E poi c’è l’Europa League e non è un trofeo da poco. — «Tutt’altro, è una competizione molto importante e il Milan fa bene se ci punta. L’importante è che prosegua nel percorso di crescita che sembra avere intrapreso, almeno per quanto visto con la Roma».

Vittoria convincente, vero? — «Direi proprio di sì. Il Milan ha fornito un’ottima prestazione anche se, lo sapete, io sono molto esigente: ogni tanto la squadra si allunga troppo e finisce per fare fatica».

Come risolvere? — «Pioli deve mettere tutte le sue energie per far sì che i suoi ragazzi siano sempre compatti. Se stanno in 20-30 metri, sprecano meno energie, si aiutano, possono collaborare. Le distanze tra i reparti, nel calcio di oggi, sono fondamentali».

Quale traguardo fisserebbe per i rossoneri? — «Uno solo: trovare continuità di rendimento. Con la continuità vengono anche i risultati. E poi deve meritarsi il rispetto del pubblico attraverso l’impegno, il sacrificio, la dedizione al lavoro. Se si comporterà in questo modo, non importa la posizione di classifica finale: avrà fatto il suo dovere e i giocatori avranno onorato la maglia che indossano. Non pensino all’Inter e alla Juve, i rossoneri: facciano il loro percorso e poi tirino le somme. Questo è il metodo migliore per avere risultati soddisfacenti».

