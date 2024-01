Inter-Djalo, il retroscena: si poteva anticipare a gennaio, ecco come. Proposta rifiutata

La vicenda è nota da tempo: l'Inter aveva individuato da tempo in Tiago Djalo l'elemento ideale per rinforzare la propria retroguardia. Giovane (classe 2000), forte fisicamente, con discreta esperienza internazionale e, soprattutto, in scadenza di contratto con il Lille. Caratteristiche che hanno spinto la dirigenza nerazzurra a provare a mettere le mani sul centrale portoghese in vista dell'estate, quando sarebbe potuto arrivare a Milano a parametro zero. L'inserimento della Juventus, disposta ad anticipare l'affare già a gennaio e a pagare un indennizzo al club francese, ha cambiato le carte in tavola, e il giocatore è atteso a Torino a giorni per le visite mediche .

L'Inter, tuttavia, ha fatto un tentativo last minute per rientrare in corsa. Lo racconta La Gazzetta dello Sport: "In viale della Liberazione hanno proposto a Djalò di prenderlo a gennaio e di mandarlo in prestito fino a giugno per consentirgli di ritrovare il ritmo partita. In Serie A le richieste per il portoghese erano diverse, ma la migliore era senza dubbio quella del Genoa che lo avrebbe fatto giocare al posto di Dragusin, venduto al Tottenham. Djalò, che nel frattempo era stato contattato dalla Juventus, ha però detto no spiegando che voleva subito una big e che preferiva un immediato trasferimento alla Signora".