Zazzaroni: “Allegri criticato da scienziati ma tutte le big lo volevano. Juve-Inter distanti”

Se domenica sera riuscirà a battere l’Inter Massimiliano Allegri riporterà la Juve in testa al campionato (a parità di partite) dopo 1.212 giorni, 40 mesi. Sembra incredibile, ma è così. Anche per questo l’uomo del weekend - e della settimana - non può essere che lui, l’allenatore che, nonostante sei scudetti, due finali di Champions e qualche coppa nazionale, viene ancora considerato un abile, ancorché fortunato, gestore di campioni, o presunti tali.

Allegri è il teorico della semplicità (del calcio) e del cazzeggio creativo (nello spogliatoio). Proprio il tema della semplicità viene ritenuto una provocazione: infastidisce in particolare i fanatici degli “scienziati”, i tecnici più trendy, considerati portatori del nuovo verbo.

Quello che ad Allegri non viene riconosciuto da certa critica, arriva da chi il calcio lo finanzia (in parte): Florentino Perez tentò per ben due volte di portarlo al Real Madrid e in entrambe le occasioni si sentì rispondere di no (cazzata cosmica di Max); Aurelio De Laurentiis lo cercò (di nuovo) prima di Spalletti, i due si incrociarono spesso e alla fine fu il Nostro a suggerire al presidente del Napoli di puntare su Luciano («è il migliore in circolazione, prenda lui»). Anche Marotta e Zhang provarono a sedurlo nel corso di una cena milanese alla quale prese parte anche l’agente Giovanni Branchini. Non ci riuscirono (poche ore dopo Max avrebbe firmato in bianco per tornare da Agnelli) e si orientarono su Simone Inzaghi e insomma i corteggiatori eccellenti non sono mai mancati.

Danilo, che ha lavorato anche con Guardiola, considera Allegri il tecnico più leale e diretto fin qui incontrato. Ronaldo stravedeva per lui: espone le cose con chiarezza rendendo tutto fattibile. Max è tuttavia facile alle rotture, ma con altrettanta disinvoltura recupera rapporti apparentemente compromessi. La sfida di dopodomani risulta insolita per distanze tecniche, ma è introdotta da un continuo botta e risposta indiretto tra lui e Marotta: Allegri espone gli obiettivi realistici della Juve, Marotta la indica come favorita per lo scudetto per via dell’assenza dalle coppe.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.