"Accoglienza tifosi? Sono primi in classifica, hanno vinto lo scudetto. non puoi fischiarli. Hanno sbagliato totalmente la partita di Madrid, forse la prima partita seria che hanno affrontato. In campionato vincono con una facilità disarmamente, le partite durano 40'. Hanno trovato una squadra più debole e più vecchia che ha giocato con due palle grosse come una casa. Simeone l'ha preparata in un modo incredibile, sorprendente e anche oggi ha beccatoi 3 pere dal Barcellona. L'Inter deve fare autocritica, forse era troppo convinta di passare il turno, l'ambiente era troppo positivo. Invece quando vai lì, 1-0 è poco, meritava di fare più gol all'andata, al ritorno secondo me non c'è stata partita. Qualche occasione l'ha avuta, ma complessivamente è stata messa sotto".