Inter, dietro le quinte dell’inciampo. C’è rimedio all’insidia che si è presentata

L'amaro in bocca c'è e sarebbe inutile negarlo. Così come la consapevolezza che meglio di così fosse difficile fare. L'Inter si arrende davanti al tentativo di allungare a 11 la striscia di vittorie consecutive in campionato, nella notte che in ogni caso sembra aver sancito il passaggio di mano del tricolore. Il sussulto del Napoli, firmato dall'ex Juan Jesus, ha smorzato la gioia per il gol di Darmian, non la convinzione di essere comunque vicini all'obiettivo in virtù di un cammino finora entusiasmante.