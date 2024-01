Miglior portiere Fifa, Skriniar ignora Onana: neanche votato. Lukaku lo mette secondo

I voti dei due ex nerazzurri per il miglior estremo difensore del 2023 da capitani di Slovacchia e Belgio

Skriniar ha inserito Inzaghi tra i migliori allenatori della FIFA della scorsa stagione, ma non ha inserito l'ex compagno Onana tra i migliori portieri. Il capitano della Slovacchia ha votato in questo modo: Ederson; Bounou; Courtois. Lukaku invece in questo caso si è ricordato di aver giocato nell'Inter vice campione d'Europa e ha votato per l'ex portiere interista: Ederson, Onana e Courtois le sue tre scelte.