Best Coach Fifa, Skriniar mette Inzaghi al terzo posto: ecco come ha votato

L'ex difensore nerazzurro ha potuto votare in quanto capitano della Slovacchia e, al contrario di Lukaku, ha messo in lista Simone

Milan Skriniar ha potuto votare, in quanto capitano della Slovacchia, per il miglior allenatore FIFA della passata stagione e neanche lui ha messo Inzaghi, l'allenatore con cui è arrivato in finale di Champions quando giocava nell'Inter.