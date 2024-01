Best Coach Fifa, vendetta Lukaku su Inzaghi: ha votato Guardiola, Spalletti e…Xavi

L'ex calciatore nerazzurro non ha votato l'allenatore che lo ha portato in finale di CL, ma non l'ha schierato titolare

Non ha votato l'allenatore che lo ha portato a giocare la finale di Champions League. Una specie di vendetta che Lukaku ha consumato ai danni di Inzaghi, il tecnico che aveva deciso di non schierarlo da titolare nella partita più importante dell'anno. Aveva mandato in campo Dzeko accanto a Lautaro, lui è entrato dopo e non è riuscito a fare quanto serviva perché la Coppa non finisse nelle mani del City di Guardiola. Si è anche detto spesso come quella decisione abbia anche cambiato il futuro del belga all'Inter. Perché quando c'è stato da flirtare con la Juventus si è dimenticato delle promesse fatte al club nerazzurro e alle parole spese per preparare la sua permanenza a Milano.