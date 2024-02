«Io ho avuto grandi discussioni tattiche con Cecchi, il terzo di Inzaghi . Lui è il bastian contrario del mister. Farris , il suo allenatore in seconda, ha più rapporto con i giocatori. Inzaghi si è formato uno staff che cura vari aspetti». Così Marco Parolo ha raccontato la sua esperienza con il tecnico nerazzurro, quando lo allenava alla Lazio. E poi si è soffermato sulla partita che si giocherà questa sera al Meazza, quella tra Inter e Juventus . «Credo che se Inzaghi vincesse il campionato, come ho già detto, potrebbe essere lui stesso ad avere il diritto di salutare il club nerazzurro dopo il percorso che ha fatto e dopo essersi consolidato come allenatore vincente, magari accettando una proposta all'estero. Non so se potrebbe essere o meno il profilo giusto per il Liverpool», ha detto sul mister.

«Se c'è un centrocampo che l'Intersoffre - ha detto l'ex calciatore - è proprio quello della Juve perché Rabiot dà fastidio a Barella fisicamente e il francese vuole dimostrare di essere un centrocampista di livello superiore. Thuram ha dato risposte immediate ad Inzaghi. Vlahovic sta facendo benissimo in questo momento, ma Lautaro è un giocatore totale, lo ha dimostrato anche a Firenze, fa un gol di testa sul secondo palo con una cattiveria incredibile. Oggi e per me è tra i primi cinque in Europa. Se domani nessuno tra Lautaro e Vlahovic è decisivo, il serbo rischia un down, l'argentino in questo momento è intoccabile. Ancora il club nerazzurro non ha trovato il rinnovo anche se da mesi se ne parla, tutto è passato in secondo piano perché lui è molto incisivo in questo momento ma si rischia di arrivare a fine campionato senza l'accordo».