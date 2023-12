Sky – Inter-Udinese, simpatico siparietto con Pavard e Farris protagonisti

Simpatico siparietto raccontato da Sky Sport durante Inter-Udinese. A inizio ripresa, sul risultato di 3-0 per i nerazzurri, il vice di Simone Inzaghi, Massimiliano Farris, parlava con Carlos Augusto prima dell’ingresso in campo. Si è avvicinato Benjamin Pavard e ha esclamato: “Dai, entro io “. Farris ridendo gli ha risposto: “Ok dai scaldati”. Un interessante aneddoto sul difensore francese, sempre più vicino al ritorno in campo.