L'Inter di Simone Inzaghi conquista tre punti pesantissimi contro la Juventus. I nerazzurri vincono grazie ad una prestazione corale attenta e di grande qualità. A segnare la rete decisiva è Marcus Thuram. Ecco come Simone Inzaghi ha commentato la vittoria ai microfoni di Inter TV: "Chiaramente volevamo ottenere la vittoria a tutti i costi, sapevamo che non era semplice. Ragazzi bravissimi, gli ho fatto i complimenti. Abbiamo concesso una ripartenza in 95 minuti ad una squadra come la Juve. Avevo chiesto testa e cuore e grandissime corse per i compagni. Si sono aiutati. Chi è entrato, chi è subentrato e chi è rimasto fuori. Hanno dato un contributo tutti quanti. Insieme al nostro meraviglioso pubblico che ci ha incitato dall'inizio alla fine".